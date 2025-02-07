Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если чемпион IBF Даниэль Дюбуа одержит победу в поединке против Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинский чемпион Александр Усик, передает DAZN Boxing.
"Если Дюбуа победит Паркера, а я считаю, что он победит, хотя это очень сложный бой, то для меня это должно стать самым естественным реваншем в боксе. В поединке с Усиком у Даниэля был спорный момент, когда он потряс Александра. Дюбуа возмужал за последние три поединка, он показал, на что способен. Он выходил андердогом и доказывал, что все ошибались, а теперь он хочет перевернуть страницу с Усиком", - отметил Уоррен.
По словам промоутера, этот бой будет логичным и самым большим, который можно организовать.
"И если он справится с вызовом Паркера, я верю, что мы проведем этот реванш, и это будет мегабой", - добавил Уоррен.
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Ранее боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколебросил вызов Усику. По его словам, он бы победил украинского боксера, если бы у них состоялся поединок.
В то же время бывший чемпион мира Тони Белью назвал боксера, который имеет более сильный удар, чем Александр Усик. Он считает, что Джозеф Паркер бьет сильнее, чем украинец.