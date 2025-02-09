Титульный поединок против валлийца Натана Хауэллса был остановлен в девятом раунде.

Ирландский боксер Джон Куни умер в возрасте 28 лет от черепно-мозговых травм, которые были получены во время одного из боев, сообщает CNN.

Промоутер Марк Данлоп в соцсетях рассказал о том, что боксер целую неделю боролся за свою жизнь.

Отмечается, что Джон Куни защищал свой титул чемпиона Кельтского полулегкого веса против валлийца Натана Хауэллса 1 февраля. Поединок был остановлен в девятом раунде, после чего боксера доставили в больницу, где ему сделали операцию по уменьшению давления на мозг из-за внутричерепного кровоизлияния.

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В издании напомнили, что Джон Куни завоевал титул чемпиона Кельтского полулегкого веса, одержав победу над Лиамом Гейнором в ноябре 2023 года. Затем боец почти год не выходил на ринг из-за травмы руки. Тем не менее уже в октябре 2024 года он победил Тампелу Махаруси.

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Ранее британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если чемпион IBF Даниэль Дюбуа одержит победу в поединке против Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинский чемпион Александр Усик. По его словам, этот бой будет логичным и самым большим, который можно организовать.

Кроме того, украинский боксер Александр Гвоздик попал в десятку лучших бойцов в полутяжелом весе. В последний раз он выходил на ринг в июне 2024 года.

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