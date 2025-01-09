Внук Мухаммеда Али выйдет на ринг перед следующим боем Беринчика

Всего перед боем между Беринчиком и Дэвисом состоятся еще семь поединков.

Объявлены все бои андеркарда перед поединком между чемпионом мира в легком весе по версии WBO Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом. В частности, на ринг выйдет внук легендарного Мухаммеда Али - Нико Али Уолш, сообщает Top Rank.

Нико Али Уолш дебютировал в профессиональном боксе в 2021 году. Всего он провел 10 поединков и одержал 8 побед. Боксер проиграл только один раз. Пока имя его соперника не объявлено.

Всего в андеркарде состоятся семь боев. Среди них поединок между американцем Джаредом Андерсоном и греком Мариосом Коллиасом.

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Помимо этого зрителей ждут бои:

Ксандер Зейес (Пуэрто-Рико) - Слава Шпомер (Германия);

Джаред Андерсон (США) - Мариос Коллиас (Греция);

Роан Поланко (Доминиканская республика) - Жан Карлос Торрес (Пуэрто-Рико);

Вито Мельницки (США) - Коннор Койл (Ирландия);

Абдулла Мейсон (США) - Мануэль Хаймес (США);

Деланте Джонсон (США) - Кейшон Торлер (США).

Шоу состоится 14 февраля в американском Нью-Йорке. Беринчик будет впервые защищать свой титул после того, как выиграл его 18 мая 2024 года в поединке против Эмануэля Наваррете из Мексики.

Последние новости бокса

Ранее боец супертяжелой весовой категории из Конго Мартин Баколе заявил, что он нокаутирует украинца Александра Усика, чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, если у них состоится поединок. Баколе уверен, что он единственный боксер, который способен остановить Усика.

Кроме того, лучшим боксером 2024 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC) стал украинец Александр Усик. Украинский боксер "постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины", отметили в WBC.

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