Александр Усик в течение 30 дней должен договориться с другим боксером или у него отберут пояс.

Украинского боксера Александра Усика обязали провести защиту титула Мировой боксерской организации (WBO) против временного чемпиона в супертяжелом весе Джозефа Паркера. Наш боец имеет 23 победы (из них 14 нокаутом) и 0 поражений, тогда как новозеландец — 36 побед (из них 24 нокаутом) и 3 поражения.

"WBO официально обязывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие соответствует нашей четкой политике о наличии только одного чемпиона в каждой весовой категории", — заявил президент WBO Густаво Оливери, передает The Ring.

Также сообщается, что у спортсменов есть всего 30 дней для того, чтобы достигнуть соглашения. Вскоре будут назначены промоутерские торги. При этом, если Усик откажется от этого поединка, у него легко могут отобрать чемпионский титул.

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Александр Усик - последние новости

Ранее УНИАН сообщал про условие, при котором может состояться "мегабой" Усик-Дюбуа. Британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что это могло произойти, если чемпион IBF Даниэль Дюбуа одержал бы победу в поединке против того же Джозефа Паркера. Однако этот поединок был отменен.

Кроме того, сам Александр Усик рассказал, сколько боев проведет до завершения карьеры. "Думаю, у меня осталось два года, полтора [в боксе]. Чувствую себя отлично. Думаю, мне осталось подготовиться к двум боям, не больше. Всего два", - отметил Усик.

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