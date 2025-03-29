Промоутер не уверен, собирается ли украинский боксер завершать свою карьеру.

У чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко проблемы со спиной. Именно поэтому он пока не возвращается в ринг.

Об этом рассказал промоутер украинского боксера Боб Арум в комментарии для американского спортивного журналиста Шона Зиттеля.

"Завершил ли Ломаченко карьеру? Я не знаю. Без понятия. Имею ввиду, что у него серьезные проблемы со спиной", - сказал он.

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Арум считает, что Ломаченко может вернуться в ринг, если он справится с проблемами со здоровьем. Тем не менее пока неизвестно, продолжит ли свою карьеру украинский боксер.

"Думаю, если у него со спиной все будет хорошо, он вернется. Если нет - то нет. Все достаточно просто", - подчеркнул Арум.

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Напомним, что 21 марта скончался двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский чемпион Джордж Форман. Он является самым старым чемпионом мира в тяжелом весе в истории, обладав титулом в возрасте 46 лет и 170 дней.

Кроме того, бокс планируют вернуть в програму Олимпиады в 2028 году. Возглавляемая Россией Международная боксерская ассоциация (IBA) в 2019 году была отстранена от должности руководящего органа этого вида спорта. Это решение было принято из-за ряда управленческих, финансовых, судейских и этических проблем.

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