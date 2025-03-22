Форман был старейшим чемпионом мира в тяжелом весе.

Двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и олимпийский чемпион Джордж Форман умер в пятницу, 21 марта, в возрасте 76 лет. Он является самым старым чемпионом мира в тяжелом весе в истории, обладав титулом в возрасте 46 лет и 170 дней.Как пишет CNN, о смерти боксера сообщила его семья.

В 19 лет, проведя свой 25-й любительский бой, Форман завоевал золотую медаль в тяжелом весе на Олимпийских играх 1968 года в Мехико и разгромил одного из величайших боксеров всех времен Джо Фрейзера, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Форман еще дважды защищал пояс, прежде чем встретиться с Мухаммедом Али в одном из самых знаменитых боксерских поединков в истории в 1974 году.

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Али был лишен титула за семь лет до этого за отказ от призыва на войну во Вьетнаме и вышел на поединок с более крупным и молодым чемпионом в качестве аутсайдера, однако нокаутировал Формана в восьмом раунде.

"Я был сильным бойцом в тяжелом весе", - сказал Форман агентству Reuters в 2007 году. "Я был просто машиной для нанесения ударов, и это был первый раз, когда я нанес все, что у меня было, и ничего не сработало".

После этого Форман взял год перерыва, прежде чем вернуться на ринг, а затем, после второго профессионального поражения, ушел в отставку в 1977 году, однако вернулся десятилетие спустя.

В 1991 году он выиграл 24 поединка подряд, но затем проиграл Эвандеру Холифилду решением судей в 12 раундах. Три года спустя он нокаутировал непобедимого южанина Мурера и стал самым старым чемпионом в тяжелом весе в возрасте 45 лет.

Последний бой Форман провел в 1997 году, завершив свою карьеру с 76 победами и пятью поражениями.

На протяжении 1990-х годов и после выхода на пенсию он с энтузиазмом рекламировал различные товары, в частности, электрический гриль от производителя бытовой техники Salton Inc. В 1999 году компания заплатила Форману и его партнерам 137,5 млн долларов за то, что они разместили его имя на гриле и других товарах.

В 2025 году известный британский портал GiveMeSport опубликовал рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джордж Форман занял вторую строчку с состоянием в 300 млн долларов.

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