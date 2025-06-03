Крайне маловероятно, что матч завершится ничьей.

Долгожданный матч-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа пройдет 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Об этом сообщила промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Букмекеры обнародовали прогнозы относительно того, как пройдет поединок и определили фаворита.

Так, сейчас фаворитом поединка выступает Александр Усик, коэффициент на победу которого составляет 1,33. На победу Даниэля Дюбуа коэффициент - 4,15, а на ничью - 17.

При этом букмекеры с большей вероятностью ожидают, что бой пройдет не пройдет всю дистанцию, на это коэффициент - 1.58. А на то, что бой пройдет все установленное количество раундов, дают 2.30.

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Бой Усик-Дюбуа

Ранее бывший профессиональный боксер, отец Тайсона Фьюри Джон высказал свое мнение о долгожданном реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Он отметил, что у британского спортсмена есть все шансы, тогда как Усику 38-39 лет. Кроме того, он отметил, что Дюбуа - мощный панчер.

Ранее УНИАН сообщал, что Дюбуа сделал громкое заявление перед боем с Усиком. Он разразился угрозами, пообещав "закончить карьеру" украинца. "Усик стал медленнее из-за своего возраста. В него будут попадать бомбы, я настроен серьезно", - сказал Дюбуа.

В 2023 году Усик сумел нокаутировать Дюбуа джебом в девятом раунде.

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