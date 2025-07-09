Стало известно расписание событий накануне боя Усика с Дюбуа

Вечер бокса состоится 19 июля, а три дня до того будут проходить подготовительные события.

19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне перед боем-реваншем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором встретятся украинец Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа, пройдут еще несколько событий. Об этом сообщает sport.ua.

Список мероприятий опубликовала компания известного промоутера Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Перед реваншем 16-18 июля состоятся: открытая тренировка, пресс-конференция и церемония взвешивания.

При этом открытую тренировку запланировано провести 16 июля в 18:00 (по киевскому времени). 17 июля в 15:00 пройдет пресс-конференция. А церемонию взвешивания запланировано провести 18 июля в 17:00.

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В бою Дюбуа попытается получить реванш за нокаут в августе 2023 года. Как пишет издание, с тех пор Усик дважды одолел Тайсона Фьюри, а британец одержал три победы и завоевал титул IBF.

Больше новостей о боях Александра Усика

38-летний Александр Усик приближается к завершению спортивной карьеры. И после боя с Дюбуа он может принять участие лишь в нескольких профессиональных спаррингах. Одним из них может стать бой с британцем Тайсоном Фьюри, который уже дважды проигрывал украинцу. Он уже предлагал Усику провести третий, финальный, бой.

Не исключено также, что одним из следующих соревнований Александра будет его бой с Джейком Полом - по правилам ММА. По информации СМИ, команды обоих спортсменов ведут об этом переговоры.

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