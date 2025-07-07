Александр Усик может выйти на бой против неожиданного соперника

По информации СМИ, у боксера ведут переговоры об организации боя с Джейком Полом.

Украинский боксер Александр Усик, который приближается к завершению карьеры, может выйти на ринг против Джейка Пола.

Александра Усика ждет бой против Даниэля Дюбуа 19 июля. А потом у него будет еще один бой, финальный на профи-ринге. Вероятно, против Джозефа Паркера или Тайсона Фьюри.

Однако, по информации источника издания sport.ua, Александр планирует провести еще один бой - по правилам ММА против Джейка Пола.

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"Этот поединок планируется на 2026 год и, как отмечается, команды обоих спортсменов ведут активные переговоры по его организации", - говорится в сообщении.

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Накануне боя Александра Усика и Дэниел Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне, Дюбуа похвастался, что не только заберет титулы у украинского боксера, но и пообещал окончательно отправить Усика на пенсию. Он сказал, что идет на ринг, чтобы нанести как можно больше вреда сопернику.

Знаменитый боксер Леннокс Льюис, который прокомментировал предстоящий бой, также увидел в Дюбуе шансы переиграть украинца. Он отметил, что против 38-летнего Усика в бою с 27-летним Дюбуа сыграет почтенный, как для боксера, возраст Александра.

Британский боксер Тайсон Фьюри, который уже дважды проиграл украинцу, вызвал его на третий бой. Он говорит, что им нужна "Трилогия" и предлагает провести ее в следующем году в апреле. На возвращение Фьюри и их третий бой с Усиком намекал и глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх.

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