Льюис считает, что у Дюбуа есть шансы победить украинца.

Знаменитый британский боксер Леннокс Льюис заявил, что у чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александра Усика есть одна проблема, которая может повлиять на его бои. Такое заявление он сделал в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

"Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема? Его возраст... Влияет ли он на Усика? Конечно! Как говорил когда-то Мухаммед Али, ты замедляешься, когда стареешь. Ты не знаешь, что произойдет с тобой в боях. Усику могут нанести сильный удар, на пути которого может оказаться его подбородок, и будет плохая ночь", - сказал Льюис.

По словам легендарного боксера, Даниель Дюбуа, с которым у Усика уже 19 июля состоится бой-реванш за пояса WBC, WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, за последний год стал значительно сильнее. Он считает, что у британца есть шансы победить украинца.

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"Я думаю, он готов. Он прошел через испытания и трудности. Он тот, кто свергает королей... Он уже был в этой ситуации. Он уже встречался с этим соперником, даже отправлял его в нокдаун, поэтому знает, что нужно делать", - подчеркнул Льюис.

Дюбуа пообещал отправить Усика на пенсию

Ранее британец Даниель Дюбуа поклялся отправить украинца Александра Усика на пенсию, когда они сразятся на Уэмбли в поединке за чемпионские титулы WBC, WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. По его словам, этот бой может стать последним для украинского чемпиона.

"Я выйду туда, чтобы нанести как можно больше урона. Эти вещи происходят не просто так, и я просто буду готов отобрать у него титулы", - сказал Дюбуа журналистам.

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