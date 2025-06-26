В частности в этот перечень вошел и украинский боксер.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик создал воображаемую футбольную команду из мировых боксеров. В частности украинский боксер принял участие в развлекательном челлендже от DAZN. Во время него украинцу предложили представить, кого из боксеров он бы пригласил, если бы имел свою футбольную команду, передает boxingukraineboxing.

Усик должен был выбрать пятерых спортсменов, с которыми он хотел бы выйти на футбольное поле.

"Ломаченко, потому что он хороший футболист, он похож на Месси. Тайсон Фьюри. Голкипер - Дерек Чисора. Мэнни Пакьяо. И я - потому что это моя команда", - отметил украинский боксер.

Известно, что Усик в июле 2023 года подписал контракт с житомирским "Полесьем". Тогда команда получила право играть в украинской Премьер-лиге.

Также в начале 2022 года спортсмен сыграл за житомирскую команду и вышел на замену в матче против ровенского "Вереса".

Александр Усик - последние новости

Известно, что 19 июля состоится поединок между Александром Усиком и Дэниелем Дюбуа за несколько чемпионских титулов. В частности британский боксер пообещал отправить Усика на пенсию.

Также он ответил, считает ли бой 19 июля последним для Усика:

"Вероятно, возможно, да, я выйду туда, чтобы нанести как можно больше вреда. Эти вещи происходят не просто так, и я просто буду готов отобрать у него титулы. Но все эти вещи происходят не просто так".

В то же время отец Тайсона Фьюри спрогнозировал победителя матча Усик-Дюбуа. Он выразил уверенность в победе британского спортсмена. По его словам, Дюбуа сейчас "на коне", в то время как Усику уже под 40 лет.

"Александр уже не будет прежним боксером после поединков с Тайсоном, мое мнение, что Дюбуа выиграет этот реванш", - заверил Джон Фьюри.

Вас также могут заинтересовать новости: