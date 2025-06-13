Усик поспарринговался с бойцом ММА / коллаж УНИАН, фото Reuters, УНИАН, Владимир Гонтар

Украинский боксер Александр Усик, в ходе подготовки к реваншу с Даниэлем Дюбуа, провел спарринг со спортсменом, который не имеет никакого отношения к боксу. 

Чемпион по версиям WBA, WBC, IBO и WBO в супертяжелом весе вышел на ринг с бойцом смешанных единоборств (ММА) Ярославом Амосовым — экс-чемпионом Bellator в среднем весе.

Об этом стало известно благодаря публикации Усика в социальной сети Instagram. "Спарринг с будущим UFC. Хорошая работа, чемпион", - написал боксер. На опубликованных кадрах можно увидеть, что потренировались они на славу. На майках спортсменов нет ни одного сухого места. 

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Усик спарринговался с бойцом "другого стиля" / скриншот из Instagram

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Ранее УНИАН сообщал про интересные тренировки украинца в подготовке к поединку, который состоится уже через месяц, 19 июля 2025 года. Усик отличается от других тяжеловесов, это также демонстрируют и его подготовительные к боям работы.

Кроме того, Усик рассказывал, что больше всего его раздражает в команде Дюбуа. В основном, негативные эмоции вызывают воспоминания еще о первом их поединке.

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