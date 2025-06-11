По словам Усика, команда Дюбуа продолжает настаивать на том, что удар ниже пояса от британца в их первом поединке якобы был легитимным.

Уже 19 июля состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, который определит абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В боксерском сообществе до сих пор обсуждают скандальный удар, который нанес британский боксер.

В комментарии для The Ring Усик рассказал, что больше всего его раздражает в команде Дюбуа. Украинец заявил, что это постоянные разговоры об ударе ниже пояса от британца во время их первого поединка.

По словам Усика, команда Дюбуа продолжает настаивать на том, что этот удар был легитимным. Украинский чемпион считает, что эти разговоры "не более, чем глупости".

Видео дня

"Я считаю, что это глупости. Это ерунда. Для меня это не имеет значения, потому что я знаю - это был грязный удар. Но для меня это уже в прошлом. Я живу сегодня, и для меня важно то, что есть сейчас", - сказал Усик.

Букмекеры назвали фаворита боя Усик-Дюбуа

Ранее букмекеры обнародовали прогнозы относительно того, как пройдет поединок второй поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Многие эксперты сходятся во мнении, что этот бой вряд ли закончится ничьей.

Букмекеры с большей вероятностью ожидают, что бой не продлится максимальное количество раундов. Фаворитом поединка выступает Александр Усик.

Вас также могут заинтересовать новости: