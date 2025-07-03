Британский боксер Тайсон Фьюри предлагает украинцу "закончить трилогию".

Британский боксер Тайсон Фьюри, который уже дважды проиграл украинцу Александру Усику в течение последних нескольких дней, решил "закончить историю", предложив нашему боксеру провести третий, финальный бой.

Фьюри выставил на своей странице в социальной сети Instagram коллаж, на котором он изображен вместе с Усиком, а снизу надпись "Трилогия". В подписи британец даже предложил место и время для того, чтобы они вновь могли выйти на ринг вместе — 18 апреля 2026 года, на стадионе "Уэмбли".

Украинец пока никак не отреагировал на этот призыв. Наш боксер продолжает готовиться к поединку, который пройдет уже буквально через 2 недели - 19 июля, против Даниэля Дюбуа, на том же стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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Другие новости про Тайсона Фьюри

Ранее УНИАН сообщал, что Фьюри еще в конце 2025 года заявил о завершении своей спортивной карьеры. Однако его промоутер Фрэнк Уоррен говорит, что у боксера "биполярное расстройство" и предугадать

Однако уже через полгода появилась информация о том, что Тайсон все же вернется. Он может встретиться с Энтони Джошуа в конце этого года.

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