Боксер объявил о завершении карьеры в январе 2025 года.

Хотя британец Тайсон Фьюри опроверг возможность своего возвращения на ринг, обсуждения этой темы в боксерском сообществе не утихают.

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что спрогнозировать, увидим ли мы "Цыганского барона" на ринге снова, трудно. В разговоре с talkSPORT он сказал, что Фьюри часто меняет свои решения.

"У Тайсона биполярное расстройство, и он говорит одно, а потом другое. Он уже делал это в прошлом. Я не знаю, что он собирается делать", – добавил Фрэнк Уоррен.

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По мнению специалиста, драться Фьюри "точно не нужно". В то же время если боксер таки вернется на ринг, то из-за того, что он "настоящий боец".

Уоррен также выразил мнение, что после того, как в июле состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, в супертяжелом дивизионе произойдут изменения.

Тайсон Фьюри: достижения и бои с Усиком

Тайсон Фьюри – британский боксер, выступавший в профессиональном боксе с 2008 по 2024 год. Он завоевал многочисленные титулы, в том числе: WBA (Super), IBF, WBO и IBO в 2015 году после победы над Владимиром Кличко, WBC в 2020 году после победы над Деонтеем Уайлдером.

За свою карьеру боксер, известный также как "Цыганский барон", провел 37 боев. Из них 34 завершились победой (24 нокаутом), 2 поражением, 1 – ничьей.

Примечательно, что оба поражения Тайсон Фьюри получил во время встреч с украинцем Усиком. Они дважды выходили на ринг в 2024 году. Первый бой состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Тогда Усик победил раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе за последние 24 года.

Реванш состоялся 21 декабря 2024 года, также в Эр-Рияде. Тогда Усик снова одержал победу, но на этот раз – единогласным решением судей.

После второго поражения Фьюри объявил о завершении своей карьеры. Произошло это в январе 2025 года.

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