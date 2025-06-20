Стороны уже достигли устного согласия на проведение боя.

Британский боксер Тайсон Фьюри возвращается на ринг ради знакового боя. Он встретится с Энтони Джошуа для боя под громким названием "Битва британцев".

Как сообщает GB News, стороны уже достигли устного согласия на проведение боя. Но никаких контрактов подписано пока не было.

Ожидается, что Фьюри и Джошуа встретятся на ринге до конца 2024 года. Бой должны провести в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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"Бой Фьюри – Джошуа – это уже вопрос "когда", а не "будет ли вообще". Тайсон согласился вернуться в бокс ради этого противостояния. В последнее время он активно тренируется, и официальное объявление – лишь вопрос времени", – сообщил журналистам источник.

Авторы отмечают, что стороны исторического противостояния ведут переговоры сразу о двух поединках, включая матч-реванш. В переговорах главным камнем преткновения, по данным журналистов, стать может распределение гонораров между боксерами.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн ранее говорил, что организация этого поединка "гораздо проще", поскольку и Джошуа, и Фьюри потеряли свои чемпионские титулы. Поэтому интригой встречи будут не пояса, а личное противостояние бойцов.

Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры в январе 2025 года. Последние два поединка он провел против украинца Александра Усика. Оба завершились для британского боксера поражением.

Новости бокса

В начале июня чемпион мира по версиям IBO и IBF в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

А уже 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри поделился своим прогнозом относительно боя. Он считает, что победителем из поединка выйдет Дюбуа.

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