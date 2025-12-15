Фьюри не скрывает желания вернуться на ринг ради третьего боя с украинцем.

Вероятный бой украинского боксера Александра Усика может сорваться из-за настояния жены британца Тайсона Фьюри. Как отмечает портал Sport.ua, промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен рассказал о будущем британского боксера после поражений от Усика.

По словам Уоррена, жена Фьюри, Пэрис, настаивает на завершении карьеры боксера, ведь он уже заработал огромное состояние и не нуждается в риске здоровьем.

Отмечается, что сам Фьюри, который имеет прозвище "Цыганский король", не скрывает желания вернуться на ринг ради третьего боя с украинцем, несмотря на то, что его жена категорически против.

В то же время Уоррен отметил, что позицию жены можно понять, впрочем, окончательное решение будет зависеть только от самого Фьюри и его мотивации продолжать профессиональную карьеру.

Поединок между Фьюри и Усиком - что известно

Как сообщалось, ранее Фьюри, который дважды проиграл Усику и объявил о завершении своей карьеры, неожиданно намекнул на возвращение. Уоррен подтвердил, что боксер хочет еще одного боя с Усиком.

"Бой, которого он на самом деле хочет, - это еще одна встреча с господином Усиком, он этого очень хочет. И это были замечательные бои, очень близкие бои, на которые было интересно смотреть. Я бы посмотрел их еще раз", - сказал Уоррен.

Фьюри отметил, что вел себя в обоих поединках с Усиком достойно, а также, что "побил Усика дважды и мир это знает".

