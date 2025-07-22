По словам Марко Хука, Даниэль Дюбуа во время боя с Усиком отказался от работы.

Немецкий боксер Марко Хук высказался о своем бое против нынешнего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. В частности, в своей заметке в Facebook немец раскритиковал британцев Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа за поединки с Усиком.

"За три недели до этого боя я серьезно заболел. Все было задокументировано... Температура, сильная простуда, антибиотики, но я все равно вышел на ринг. Не каждый бы так поступил. Но я не каждый... Несмотря на такие условия, я дрался с очень здоровым Усиком и выстоял против него", - отметил Хук.

По словам боксера, он оказал большее сопротивление, чем многие из оппонентов Усика после их боя.

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"Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа - все они упали как первоцветы против Усика. Даниэль Дюбуа то, что он сделал вчера (речь идет о поединке 20 июля - УНИАН), было своего рода отказом от работы. Я был избит, и все же я был одним из немногих, кто действительно противостоял ему. Это факт. Это и есть разница, когда на ринге настоящий боец с сердцем", - подчеркнул Хук.

Хук и Усик - что известно

Напомним, в 2017 году между Марко Хуком и Александром Усиком состоялся бой в четвертьфинале WBSS. Тогда украинец победил техническим нокаутом в десятом раунде.

В то же время в начале июля Усик рассказал, что в основном относится к своим соперникам с уважением, однако есть одно исключение.

"Моя слабость - я люблю людей. Я люблю своих соперников. Единственный мой соперник, которого я не люблю - это Марко Хук. Он плохой человек, потому что сказал плохие слова о моей маме. Это плохо, сам понимаешь", - отметил он журналисту DAZN.

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