Футболист забил 953 гола за карьеру и более 120 голов за сборную - это мировой рекорд среди национальных команд.

Футбольная суперзвезда Криштиану Роналду обозначил сроки своего загадочного намёка на завершение карьеры, сообщив, что планирует "скоро" повесить бутсы на гвоздь. Об этом пишет Independent.

Отмечается, что португальский нападающий, забивший более 950 голов за клуб и сборную, приближается к завершению карьеры и намерен в ближайшем будущем попрощаться со спортом, чтобы проводить больше времени с семьёй.

Однако у Роналду ещё остались нерешённые дела в футболе: в июне он продлил контракт с саудовским клубом "Аль-Наср" до 2027 года, а также лелеет амбиции по поводу Чемпионата мира в составе сборной Португалии в следующем году - единственного важного титула, которого не хватает в его трофейной коллекции.

В связи с этим Роналду попросили уточнить, насколько скоро это "скоро", на что он ответил:

"Для меня "скоро" означает лет через 10... Нет, я шучу. Сейчас я действительно наслаждаюсь моментом. Как известно, в футболе, когда достигаешь определённого возраста, месяцы считаешь очень быстро. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Забиваю голы, по-прежнему чувствую себя быстрым и собранным. Мне нравится моя игра в сборной. Но, конечно, давайте будем честны. Под "скоро" я подразумеваю, вероятно, год или два".

Отмечается, что с учётом того, что Португалия находится на пороге выхода на чемпионат мира 2026 года, Роналду подтвердил, что турнир в США, Канаде и Мексике станет его "лебединой песней" на главной футбольной сцене.

"Определённо да, потому что мне будет 41 год (на чемпионате мира). Я отдал футболу всё. Я в игре последние 25 лет. Я сделал всё, у меня много рекордов в разных ситуациях, как в клубах, так и в сборных. Я очень горжусь. Так что давайте наслаждаться моментом, жить им", - сказал Роналду, который также является лучшим бомбардиром сборной в истории с 143 голами.

Ранее Роналду сделал громкое заявление, но не о футболе, а о собственной популярности. Он сказал, что считает себя самым известным человеком в мире, и даже президент США Дональд Трамп, по его мнению, уступает ему по популярности.

