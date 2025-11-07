'Даже на маленьком острове': Роналду назвал себя популярнее Трампа

Футбольная суперзвезда считает себя самым известным человеком на планете - даже более популярным, чем американский президент.

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду сделал громкое заявление, но не о футболе, а о собственной популярности. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он сказал, что считает себя самым известным человеком в мире, и даже президент США Дональд Трамп, по его мнению, уступает ему по популярности.

"Давай устроим дебаты на весь мир. Кто известнее - я или Дональд Трамп? Я. Думаю, во всем мире, даже на маленьком острове, меня знают больше, чем его. Думаю, в мире нет никого более известного, чем я", - заявил Роналду.

За свою блестящую карьеру португалец забил 952 гола и, по данным IFFHS, является лучшим бомбардиром всех времен. В его достижения также входят пять Золотых мячей, пять побед в Лиге чемпионов и триумф на Евро-2016 в составе сборной Португалии.

Видео дня

Ранее Роналду намекал на возможное завершение карьеры, отметив, что "этот момент может наступить скоро".

Новости футбола - это надо знать

Как сообщал УНИАН, ранее знаменитый французский футболист Антуан Гризманн назвал пятерку игроков, которых он считает лучшими в истории футбола.

Звезда мадридского "Атлетико" заявил, что считает сильнейшим футболистом в истории своего соотечественника Зинедина Зидана, который в 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет. На второе место Гризманн поставил аргентинца Лионеля Месси, с которым они вместе играли в составе "Барселоны". Неожиданно, в рейтинге нет Роналду.

Вас также могут заинтересовать новости: