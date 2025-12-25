Гимнаст Ковтун впервые отреагировал на критику со стороны украинцев из-за смены гражданства

В Хорватию Ковтун с тренером переехали с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун ответил, что думает о критике со стороны украинского общества из-за его решения отказаться от выступлений за сборную Украины и сменить гражданство. На этот вопрос он ответил в интервью Net.hr.

С лета этого года 22-летний уроженец Черкасс начал представлять Хорватию. В эту страну он переехал после начала полномасштабного вторжения России. Ковтун отметил, что с нетерпением ждет своего дебюта под флагом этой страны.

Спортсмен заявил, что принимает разную реакцию украинцев на его поступок.

"Реакция на мой переезд из Украины была разной: была немного нормальной, была немного негативной. Это все понятно, учитывая ситуацию в моей стране. Я это принимаю, для меня все нормально. Мы хотели остаться нормальными людьми - и мы ими остались", - заявил гимнаст.

Ковтун поделился, что его прекрасно приняли в Осиеке, где он сейчас живет. Также он добавил, что продолжит сотрудничество со своим тренером Ириной Горбачевой.

"Мне было легче выучить язык, потому что я моложе, тренеру здесь было немного сложнее, но все хорошо. Как и раньше, мы теперь работаем вместе и планируем нашу спортивную жизнь вместе, так что я могу сказать, что все замечательно. Я очень рад, потому что меня очень хорошо приняли, начиная с зала и заканчивая людьми в городе", - сказал он в интервью.

По словам гимнаста, ему было трудно это сделать, но это решение было связано с ситуацией в Украине. Ковтун добавил, что ему пришлось его принять ради своей жизни и будущего.

Зеленский лишил стипендий некоторых спортсменов

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины издал указ, которым Сергея Бубку и Яну Клочкову лишили государственных стипендий. Народный депутат от "Слуги народа", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк комментируя это решение, пояснил, что государственную стипендию не могут получать те спортсмены, которые фактически не проживают в Украине. По словам Беленюка, эта стипендия является пожизненной, но действует при условии выполнения определенных требований.

Также мы писали, что также 24 декабря Зеленский подписал еще один указ, которым лишили президентской стипендии также чемпионку Европы по прыжкам в воду Софию Лыскун, а также ее тренера Александру Сендзюк. 23-летняя спортсменка Лыскун родом из временно оккупированного Луганска. Она решила получить гражданство России якобы "из-за проблем с тренерами". Известно, что первая ее тренер переехала в Москву.

