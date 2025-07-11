Решение одобрил исполнительный комитет Международной федерации гимнастики на заседании в Лозанне 9-10 июля.

Украинский гимнаст, серебряный призер летней Олимпиады-2024 Илья Ковтун официально сменил гражданство с украинского на хорватское. Об этом сообщает сайт Международной федерации гимнастики (FIG).

Отмечается, что соответствующее решение одобрил исполнительный комитет федерации на своем заседании в Лозанне 9-10 июля.

О намерении спортсмена получить гражданство Хорватии стало известно еще в январе 2025 года. Тогда главный тренер сборной страны Владимир Маджаревич в интервью рассказал, что Ковтун и его тренер Ирина Горбачева подали документы на смену гражданства.

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По его словам, в начале полномасштабной войны он пригласил украинских гимнастов провести два месяца в городе Осиек, большинство из них вскоре уехали, но Ковтуну и его тренеру понравились "идеальные условия" для тренировок, поэтому они остались. Маджаревич рассказал, что гимнаст выучил хорватский язык, а местное спортивное сообщество и сам город уже воспринимают его как своего.

Сам Ковтун впоследствии в интервью отметил, что не только война повлияла на его решение сменить гражданство. Он пожаловался на украинцев за то, что они "не очень радовались его олимпийской награде".

"Я чувствую моральный долг перед людьми в Осиеке. Здесь меня приняли. Когда я выиграл олимпийскую медаль, я почувствовал, что люди здесь радовались больше, чем в Украине", - заявил Ковтун.

Кто еще из украинских спортсменов сменил гражданство

Как сообщал ранее УНИАН, украинский гимнаст Пантелей Колодий решил сменить свое спортивное гражданство. В мае 2025 года исполнительный комитет Международной федерации гимнастики сообщил, что это решение уже одобрено.

23-летний гимнаст захотел изменить свое спортивное гражданство на американское. Отмечалось, что изменение вступит в силу через год после принятия решения. Поэтому спортсмен сможет выступать как представитель США уже с 8 мая 2026 года.

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