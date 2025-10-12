Норвежская сборная теперь имеет максимальные 18 очков в шести турах отбора ЧМ-2026.

Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанн оформил хет-трик в матче с Израилем (5:0) во время отбора на чемпионат мира 2026 года. Как пишет Opta, футболист пересек отметку в полсотни голов за сборную Норвегии, теперь в активе форварда 51 забитый мяч.

По словам журналистов, Холанну для 50 голов за сборную понадобилось всего 46 матчей.

Отмечается, что норвежский игрок достиг этой юбилейной отметки в международном футболе быстрее таких форвардов:

Неймар (понадобилось 74 матча за Бразилию),

Килиан Мбаппе (90 - Франция),

Роберт Левандовский (90 - Польша),

Лионель Месси (107 - Аргентина),

Криштиану Роналду (114 - Португалия).

Поэтому теперь норвежская сборная имеет максимальные 18 очков в шести турах отбора ЧМ-2026 и возглавляет свою группу. Холанн забил 12 голов в квалификации и идет первым в гонке бомбардиров.

