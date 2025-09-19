Главный тренер "МанСити" был поражен успехом футболиста.

Во время матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл Наполи (2:0). В частности норвежский форвард Эрлинг Холанн забил 50-й гол в ЛЧ, а сделал он это всего за 49 игр, что быстрее любого в истории турнира. Об этом пишет BBC.

Известно, что предыдущий рекорд установил бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Реала Руд ван Нистелрой, который забил 50 мячей в Лиге чемпионов за 62 игры.

После матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал достижение Холанна.

Видео дня

"Что я могу сказать? Цифры говорят сами за себя. Нам повезло, что он у нас есть. Просто хочу поздравить его, потому что он стоит в одном ряду с такими бомбардирами, как [Руд] ван Нистелрой, [Роберт] Левандовский, а особенно с двумя монстрами Криштиану [Роналду] и [Лионелем] Месси, которые играют уже 20 лет. То, что Эрлинг оказался там, - просто невероятно", - отметил он.

Отмечается, что Эрлинг Холанн забил в Лиге чемпионов 8 голов в 6 матчах за "Зальцбург", 15 голов в 13 играх за "Боруссию Дортмунд" и 27 голов в 30 матчах за "МанСити".

Холанн играет за "Манчестер Сити" с 2022 года, его контракт с клубом действует до 2034 года.

Последние новости футбола

Ранее СМИ сообщали, что экс-нападающего "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконного пересечения границы. Речь идет об Артуре Рудько, который сейчас, по неофициальным данным, проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.

В то же время звезда "Реала" и французской сборной по футболу Килиан Мбаппе назвал лучшего футболиста украинской команды. По его словам, им является Андрей Лунин. Известно, что футболисты вместе выступают за мадридский "Реал".

Вас также могут заинтересовать новости: