Во время матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" обыграл Наполи (2:0). В частности норвежский форвард Эрлинг Холанн забил 50-й гол в ЛЧ, а сделал он это всего за 49 игр, что быстрее любого в истории турнира. Об этом пишет BBC.
Известно, что предыдущий рекорд установил бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Реала Руд ван Нистелрой, который забил 50 мячей в Лиге чемпионов за 62 игры.
После матча главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал достижение Холанна.
"Что я могу сказать? Цифры говорят сами за себя. Нам повезло, что он у нас есть. Просто хочу поздравить его, потому что он стоит в одном ряду с такими бомбардирами, как [Руд] ван Нистелрой, [Роберт] Левандовский, а особенно с двумя монстрами Криштиану [Роналду] и [Лионелем] Месси, которые играют уже 20 лет. То, что Эрлинг оказался там, - просто невероятно", - отметил он.
Отмечается, что Эрлинг Холанн забил в Лиге чемпионов 8 голов в 6 матчах за "Зальцбург", 15 голов в 13 играх за "Боруссию Дортмунд" и 27 голов в 30 матчах за "МанСити".
Холанн играет за "Манчестер Сити" с 2022 года, его контракт с клубом действует до 2034 года.
Последние новости футбола
Ранее СМИ сообщали, что экс-нападающего "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконного пересечения границы. Речь идет об Артуре Рудько, который сейчас, по неофициальным данным, проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ.
В то же время звезда "Реала" и французской сборной по футболу Килиан Мбаппе назвал лучшего футболиста украинской команды. По его словам, им является Андрей Лунин. Известно, что футболисты вместе выступают за мадридский "Реал".