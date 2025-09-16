Последним клубом, за который выступал 33-летний Рудько, был "Черноморец".

Бывшего вратаря "Динамо", "Шахтера" и ряда других футбольных клубов Артура Рудько задержали при попытке незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает Sport Arena. По неофициальной информации, сейчас бывший голкипер проходит базовую военную подготовку в одном из учебных центров ВСУ, говорится в материале.

Отмечается, что последним клубом, за который выступал 33-летний Рудько, был "Черноморец". Он покинул команду по окончании прошлого сезона.

Видео дня

Другие новости спорта

Украинский боксер Александр Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших бойцов мира независимо от весовой категории, по версии журнала The Ring. Впервые за полтора года он опустился на вторую строчку. Первенство сейчас удерживает американец Теренс Кроуфорд.

Тем временем стало известно, что Украина впервые за 16 лет не выступит на Олимпиаде в женском фигурном катании. Показанный уровень подготовки спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию, заявил президент УФФК.

Ранее сборная Украины по пляжному футболу вышла на Беларусь в матче за третье место Евролиги. Национальная комадна отказалась от поединка:

"Этот поединок сборная Украины будет бойкотировать из-за того, что Беларусь – приспешник страны-террористки. Украинцы таким образом занимают 4-е место Евролиги-2025", – сообщили в Ассоциации пляжного футбола Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: