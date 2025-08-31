Украинский футболист Георгий Судаков, который защищал цвета донецкого "Шахтера", официально стал игроком португальского футбольного клуба "Бенфика". Об этом команда объявила на своем сайте.
Полузащитник будет выступать в "Бенфике" под 10 номером. Отмечается, что 22-летний футболист перешел в клуб из "Шахтера" на правах аренды до конца сезона 2025/26.
"Указанное соглашение включает обязательное условие об окончательном переходе спортивных прав игрока, начиная с сезона 2026/27, за сумму 20 250 000 евро и предусматривает переменное вознаграждение, связанное с индивидуальными и коллективными целями, в максимальном размере 5 000 000 евро. Таким образом, общая стоимость трансфера может достичь 25 250 000 евро", – говорится в заявлении "Бенфики".
Сам Судаков трогательно обратился к фанатам "Шахтера". В соцсети Instagram он опубликовал сообщение, где отметил, что донецкий клуб был для него больше, чем просто клубом: "Это моя семья, моя история, мое детство и юность".
"Вместе мы переживали большие победы и сложные моменты, но всегда оставались едиными. Ваша поддержка на трибунах и вне их делала меня сильнее, и за это я вам бесконечно благодарен. Мое сердце всегда будет с вами, и где бы я ни играл – я остаюсь вашим парнем из донецкого "Шахтера". Уважаемая "Шахтер"-семья! Я хочу поблагодарить клуб за годы доверия, поддержки и профессионального развития. Для меня было честью защищать цвета "Шахтера" и представлять Украину на европейской арене", – написал футболист.
