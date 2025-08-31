До конца сезона 2025/26 он будет выступать на правах аренды, но соглашение предусматривает обязательную опцию выкупа.

Украинский футболист Георгий Судаков, который защищал цвета донецкого "Шахтера", официально стал игроком португальского футбольного клуба "Бенфика". Об этом команда объявила на своем сайте.

Полузащитник будет выступать в "Бенфике" под 10 номером. Отмечается, что 22-летний футболист перешел в клуб из "Шахтера" на правах аренды до конца сезона 2025/26.

"Указанное соглашение включает обязательное условие об окончательном переходе спортивных прав игрока, начиная с сезона 2026/27, за сумму 20 250 000 евро и предусматривает переменное вознаграждение, связанное с индивидуальными и коллективными целями, в максимальном размере 5 000 000 евро. Таким образом, общая стоимость трансфера может достичь 25 250 000 евро", – говорится в заявлении "Бенфики".

Видео дня

Сам Судаков трогательно обратился к фанатам "Шахтера". В соцсети Instagram он опубликовал сообщение, где отметил, что донецкий клуб был для него больше, чем просто клубом: "Это моя семья, моя история, мое детство и юность".

"Вместе мы переживали большие победы и сложные моменты, но всегда оставались едиными. Ваша поддержка на трибунах и вне их делала меня сильнее, и за это я вам бесконечно благодарен. Мое сердце всегда будет с вами, и где бы я ни играл – я остаюсь вашим парнем из донецкого "Шахтера". Уважаемая "Шахтер"-семья! Я хочу поблагодарить клуб за годы доверия, поддержки и профессионального развития. Для меня было честью защищать цвета "Шахтера" и представлять Украину на европейской арене", – написал футболист.

Новости футбола

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров объявил состав команды на отбор Чемпионата мира-2026. Дебютные вызовы получили Олег Очеретько и Тарас Михавко.

Между тем в СМИ сообщали, что игрок сборной Украины по футболу и ФК "Динамо" Владислав Ванат может перейти в другой клуб во время летнего трансферного окна. Речь идет о "Жироне".

Вас также могут заинтересовать новости: