Олег Очеретько и Тарас Михавко получили дебютные вызовы в национальную команду.

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам отборочного цикла к Чемпионату мира, который состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ), сборная Украины 5 сентября во Вроцлаве сыграет против Франции, а 9 сентября в Баку против Азербайджана.

Тренерский штаб сборной Украины в основной состав выбрал 25 исполнителей, в резервный - шесть.

Видео дня

Отмечается, что приглашены сразу два абсолютных потенциальных дебютанта - защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и хавбек донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Основной состав сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("ПариСен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все - "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко, Александр Тымчик (оба - "Динамо" Киев), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко ("Динамо" Киев), Олег Очеретько, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

В резервный список вошли:

Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Евгений Чеберко ("Коламбус Крю", США), Александр Пихаленок, Владимир Бражко, Назар Волошин (все - "Динамо" Киев).

Как подчеркивают в УАФ, сбор национальной команды начнется 1 сентября неподалеку от польского города Познань. Уже 4 сентября сине-желтые переберутся во Вроцлав, где 5-го числа на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" будут принимать Францию.

Как известно, Украина в отборе играет в группе D. Кроме Франции соперниками Украины являются Азербайджан и Исландия. Групповой отбор продлится до 16 ноября. Украине надо занять первое место, чтобы напрямую пробиться на Чемпионат мира. В то же время, если Украина займет второе место, то весной 2026 года поборется в стыковых мини-турнирах, чтобы попасть на ЧМ-2026.

В эти мини-турниры также еще попадут четыре сборные, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе европейской квалификации. Эти сборные будут определяться по итогам участия в Лигинаций 2024-2025. Стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников разобьют на четыре пути плей-офф. Четыре победителя получат путевки на ЧМ-2026.

Чемпионат мира-2026

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по футболу в 2026 году будет сыгран в новом формате. Этот турнир станет самым продолжительным в истории. В финальной стадии участие будут принимать 48 сборных, а не 32, как это было в период с 1998 до 2022 годов.

Вас также могут заинтересовать новости: