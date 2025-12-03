Еще несколько месяцев назад прыгунья выступала под украинским флагом на международных соревнованиях.

Украинская чемпионка мира по прыжкам в воду София Лыскун сменила гражданство. Теперь участница двух Олимпиад будет представлять страну-агрессора Россию.

Об этом сама Лыскун рассказала росСМИ. 23-летняя спортсменка родом из временно оккупированного Луганска говорит, что не могла тренироваться в Киеве, поэтому поехала в соседнюю Польшу.

На третий год полномасштабной войны РФ против Украины она решила получить российский паспорт якобы из-за "проблем с тренерами".

По словам прыгуньи, в Украине якобы игнорировали профессиональные стандарты и критиковали ее за связи с первым тренером, которая перебралась в Москву, а также общение с российскими спортсменами:

"На сборах мне заявили, что никто больше не контактирует с россиянами. Я сидела и не понимала, почему это адресовано именно мне. Считаю, взрослый человек должен вести себя иначе", – заявила Лыскун.

Что известно о Софии Лыскун

Еще несколько месяцев назад прыгунья выступала под украинским флагом на международных соревнованиях. На Чемпионате Европы-2025 она завоевала золото в смешанных командных соревнованиях и серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Всего на счету Лыскун 12 медалей за сборную Украины на уровне чемпионатов мира и Европы.

