Мужская сборная Украины по пляжному футболу в полуфинале Евролиги уступила Италии. В матче за третье место украинская команда должна сыграть против Беларуси.

Об этом сообщает Суспільне Спорт. Отмечается, что сборная обязана бойкотировать эту игру из-за приказа Минмолодежиспорта.

Игра за третье место Евролиги по пляжному футболу должна состояться 14 сентября. Пока неизвестно, сыграет ли Украина против беларусов.

Суспільне напоминает, что ранее поединки против Беларуси в пляжном футболе бойкотировали и другие страны. К примеру, в прошлом году от матча с белорусами отказалась Эстония. В то же время в июле 2025 года игру с Беларусью бойкотировала сборная Латвии.

Напомним, в 2023 году Украина отказалась выступить на ЧМ по пляжному футболу из-за допуска Беларуси.

Сборная Украины остается одним из фаворитов на выход в Чемпионат мира по футболу в 2026 году, считают аналитики. Шансы на выход команды в плей-офф отборочного этапа оценивают в 69%.

Ранее стало известно, что Катар предлагал украинской легкоатлетке Ярославе Магучих столько денег, "сколько она пожелает", за смену флагов. Ее пытались убедить выступать за Катар в мае этого года. Но позиция Магучих четкая: она будет выступать исключительно за Украину.

