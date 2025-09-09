Тренер атлетки рассказала о предложениях Катара и других стран.

На соревнованиях этим маем в Дохе украинскую спортсменку Ярославу Магучих пытались убедить выступать за сборную Катара. Об этом рассказала ее личный тренер Татьяна Степанова, в интервью финскому изданию Yle.

По словам Степановой, представители катарской сборной по легкой атлетике предлагали Магучих "столько денег, сколько она пожелает". При этом, это не единственное предложение, которое получала спортсменка и ее тренер.

"Многие национальные команды привлекали нас в свои ряды в последние годы. Катарцы предлагали большие деньги, чтобы мы туда перешли", - рассказала Степанова.

Но позиция Ярославы Магучих остается неизменной - она будет выступать исключительно за Украину, и останется представительницей Украины на всех международных соревнованиях.

"Я играю важную роль как представитель Украины на международных соревнованиях. Я хочу, чтобы мою страну увидели. Я хочу, чтобы люди увидели, как мы боремся за свою независимость", - прокомментировала Ярослава.

"Мы любим наш дом. Оставаться за границей для нас не вариант", - добавила Степанова.

Смена гражданства гимнаста Ильи Ковтуна

Напомним, что этим летом стало известно о том, что серебряный призер летней Олимпиады-2024 Илья Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское. Гимнаст и его тренер подали документы еще в январе. Они комментировали, что получили в Хорватии "идеальные условия" для тренировок.

