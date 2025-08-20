Спортсменка отметила, что сейчас украинские прыгуньи в высоту болеют друг за друга и одновременно пытаются показать лучший результат.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая рассказывала о своих провальных выступлениях, сообщила о подготовке к новым стартам в сезоне-2025. Она отметила, что в этом году вместе с тренером Татьяной Степановой пытаются усовершенствовать технику прыжка. Об этом пишет "Суспільне".

"Прошлый год был самым успешным в моей карьере с мировым рекордом и олимпийским золотом, но теперь это уже история. Конечно, я хочу совершенствоваться и прыгать еще выше. Для меня очень важно показывать отличные результаты и представлять свою страну", - сказала она.

По ее словам, в прыжках в высоту они с тренером всегда пытаются найти правильный способ прыжка и показать лучшие результаты.

Видео дня

"В этом году мы немного изменили мой подход - теперь я использую меньшую дугу, что дает мне более быстрый разбег", - добавила Магучих.

Спортсменка отметила, что сейчас украинские прыгуньи в высоту болеют друг за друга и одновременно пытаются показать лучший результат.

"Ежегодно девушки становятся лучше, и я стараюсь не терять свой уровень. Замечательно, что у нас такая соревновательная атмосфера, потому что мы подталкиваем друг друга к все более высоким и высоким результатам. Я помню, как пять лет назад каждая девушка была отдельно. Теперь мы вместе, поддерживаем друг друга и друзья. Это делает нас сильнее", - рассказала она.

Новости спорта

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. Таким образом спортсменка не сможет выступать до мая 2029 года, с учетом того, что отсчет начался с мая 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: