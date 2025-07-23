Украинская легкоатлетка заявила, что постарается исправить ситуацию уже к Чемпионату мира.

Если ранее после каждой неудачной попытки взятия высоты украинская легкоатлетка Ярослава Магучих оставалась уверенной в себе, то сейчас это чувство исчезло — восприятие изменилось. Хотя при этом, спортсменка отрицает наличие "панических настроений" перед Чемпионатом мира, который пройдет в сентябре. Это крупнейшее соревнование в сезоне.

"Да, [изменилось настроение], потому что понимаю: когда бегу, что-то делаю не так. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть. Поэтому есть такое впечатление", — призналась она в комментарии "Суспільне. Спорт".

СМИ сообщает, что прошлый летний сезон был лучшим в карьере легкоатлетки, ведь тогда ей удалось выиграть золотую медаль на Олимпиаде во Франции и поставить мировой рекорд (2,10 метра). В этом же году Магучих лишь трижды, из 9 летних стартов, смогла прыгнуть выше 2 метров.

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По словам Ярославы, последние ее результаты связаны исключительно с психологической настройкой. Перед Чемпионатом мира, который состоится в Токио, она планирует вернуться к своей форме.

"Думаю, это все у меня в голове. Мне нужно настроиться и вернуться к своим предыдущим прыжкам за 2 метра", - подытожила она.

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Впервые за три года Магучих финишировала вне подиума. Это произошло в Лондоне, на очередном этапе Бриллиантовой лиги. Украинка заняла четвертое место (результат - 1,93 м).

Ранее УНИАН сообщал, что девушке не покорилась высота в 2,01 метра в Стокгольме. Это произошло в середине июня - первый раз за два года, когда Магучих оказалась без золотой медали.

Ее серия побед длилась 10 этапов - с июля 2023 года.

В то же время, мы рассказывали о второй подряд победе Ярославы в командном чемпионате Европы.

Соревнования Ярослава Магучих начала сразу с высоты в 1.91 м, которую взяла с первой попытки. С первой попытки украинка покорила также высоту в 1.94 м. В то же время над планкой в 1.97 м пришлось "повозиться". Но Магучих покорила и ее - с третьей попытки.

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