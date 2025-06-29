Соревнования Ярослава Магучих начала сразу с высоты в 1.91 м, которую взяла с первой попытки.

Украинка Ярослава Магучих победила на соревнованиях по прыжкам в высоту на командном чемпионате Европы по легкой атлетике.

Украинская легкоатлетка взяла высоту в 2.00 м. Это ее вторая подряд победа на командном Евро-2025 по легкой атлетике в дивизионе I, сообщает "Суспільне Спорт".

Соревнования Ярослава Магучих начала сразу с высоты в 1.91 м. Ее спортсменка взяла с первой попытки.

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С первой попытки украинка покорила также высоту в 1.94 м. В то же время планку в 1.97 м она взяла с третьей попытки.

Впоследствии Магучих покорила высоту в 2 метра с первой попытки, досрочно обеспечив себе победу. Отмечается, что украинка также хотела взять высоту в 2.03 метра и установить мировой рекорд в сезоне, однако с трех попыток не покорила ее.

"После выступления Магучих Украина продолжает находиться в зоне вылета из первого дивизиона командного Евро по легкой атлетике, но сократит отставание от 13-й Венгрии до 12.5 очков", – добавляет "Суспільне Спорт" в телеграм-канале.

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