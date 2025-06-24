Среди задержанных были и спортсмены с временно оккупированных территорий Украины.

В Молдову не пустили 195 иностранных спортсменов, которые хотели попасть на чемпионат по кикбоксингу. Многие из них являются россиянами и белорусами, пишет NewsMaker.

В МВД Молдовы объяснили, что эти спортсмены представляют "повышенный риск для национальной безопасности". По данным ведомства, всем им отказали во въезде в страну.

Отмечается, что 19 человек остановили на границе. Еще 176 человек были не допущены к посадке на рейс в Кишинев, где и проходил чемпионат. Среди задержанных оказались бывшие российские военнослужащие, а также люди, которые связаны с силовыми структурами РФ.

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В МВД Молдовы поделились, что среди задержанных были и спортсмены с временно оккупированных территорий Украины. Это первый случай, когда Молдова отказывает во въезде гражданам России.

"Спортсмены, участвующие в соревнованиях в Молдове, проходят тщательную проверку для обеспечения безопасности и целостности спортивных мероприятий. Мы и впредь будем применять все предусмотренные законом меры защиты в условиях повышенных рисков для безопасности", - говорится в заявлении МВД Молдовы.

Российских спортсменов не допустили к зимней Олимпиаде-2026

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что российские спортивные команды, среди которых и национальная сборная страны по хоккею, не допускаются к участию в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Милане-Кортина в 2026 году. Решение было принято из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Reuters отметили, что небольшое количество российских и белорусских спортсменов участвовали в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Тогда они соревновались под "нейтральным" статусом.

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