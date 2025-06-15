Украинская спортсменка повздорила с судьями.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих впервые за два года не смогла выиграть Бриллиантовую лигу. 10 этапов длилась ее серия побед, с июля 2023 года. Однако сейчас в Стокгольме девушке не покорилась высота в 2,01 метра.

Главной соперницей Магучих, как обычно, была Никола Олислагерс из Австралии. Ей удалось с первого раза взять планку на высоте 2,01 м. А вот первая попытка нашей спортсменки не увенчалась успехом. Потом Ярослава попросила судей перенести высоту на 2 сантиметра выше, но ей отказали, ведь она якобы слишком долго общалась со своим тренером. И из-за этого началась ее вторая попытка.

Когда планка ей вновь не поддалась, высоту к третьей попытке все же перенесли, но Магучих не смогла ее покорить. Таким образом, украинка заняла второе место.

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Что еще известно об этом этапе Бриллиантовой Лиги

Вместе с Ярославой Магучих выступала также Юлия Левченко. Девушка с первой попытки смогла взять первые четыре планки, но преодолеть 1,94 м она не смогла. Поэтому заняла четвертое место, разделив его с тремя другими спортсменками.

"Бронзу" же получила Мария Жодзик из Польши, которая прыгнула на 1,93 м.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Запорожье 7-летняя циркачка установила национальный рекорд. Она выросла в семье цирковых артистов, и находится на арене она с трех лет. Поэтому ей очень нравится получать аплодисменты зрителей.

Не обошлось без "украинского следа" на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Наши спортсмены завоевали сразу два золота. Внимание к этому достижению привлекает и то, что это дебютное выступление наших девушек на взрослом уровне.

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