Ребенок, которого тренирует мама, во второй раз стал рекордсменом.

В Запорожье 7-летняя девочка установила национальный рекорд в номинации "Самая молодая воздушная гимнастка, которая выполняет вис на одной пятке". Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"7-летняя Анастасия Горбацевич летает под куполом цирка как маленькая бабочка в прожекторах света. И там, на высоте, она выполняет цирковой трюк, от которого аж сердце замирает: вис на одной пятке. На это страшно даже смотреть, но маленькая артистка улыбается и машет нам ручками из-под купола цирка. Я смотрю на нее с восхищением, и думаю о том, что она там сейчас совсем одна и может рассчитывать только на свои детские силы...", - рассказала Ветрова.

Речь идет о том, что девочка выросла в семье цирковых артистов, на арене она с трех лет. По словам руководительницы реестра, ребенок очень любит выступать в цирке и получать аплодисменты зрителей.

"На этот раз ей аплодировали еще и за потрясающий рекорд в номинации "Самая молодая воздушная гимнастка, которая выполняет вис на одной пятке", - отмечает Ветрова.

Тренирует Настю мама - бывшая воздушная гимнастка Виктория Горбацевич. Под ее руководством дочь уже второй раз стала рекордсменкой Украины. Первый рекорд поставлен, когда девочке было 4 года - она стала "Самой молодой воздушной гимнасткой, которая выполняет вис на шее".

Тренируется ребенок в художественном коллективе цирковой студии "Эдельвейс" (Запорожье).

"Знаменитая маленькая рекордсменка мечтает попасть на телевизионное талант-шоу и на цирковой фестиваль в Монте Карло. А еще ребенок мечтает, чтобы закончилась война, которую она в свои 7 лет ежедневно видит в родном Запорожье вживую", - подчеркнула Ветрова.

Установление рекордов в Украине

Как писал УНИАН, в Одессе маленькая девочка установила национальный рекорд в плавании, преодолев дистанцию в 25 метров. Эмма Клочкова признана самым молодым ребенком, который проплыл в бассейне дистанцию 25 метров в возрасте 2 года 4 месяца.

Вес ребенка в то время был 11 кг, рост 88 см. Для установления рекорда ей понадобилось 3 минуты 29 секунд. Перед тем, как спуститься в бассейн, у одесситки испортилось настроение и поэтому пришлось попросить из поля зрения Эммы маму, папу, бабушку.

Также сообщалось, что голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов. В целом он сделал 15 сейвов во время поединка. Это лучший показатель в истории еврокубка за один матч.

Отмечается, что предыдущий рекорд принадлежал Фернандо Муслери из "Галатасарая". Он сделал 12 сейвов, выступая за турецкий клуб в игре против "Реала" в сезоне 2019/20.

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