Девочка самостоятельно преодолела всю дорожку взрослого бассейна.

В Одессе 2-летняя девочка установила Национальный рекорд в плавании, преодолев дистанцию в 25 метров в бассейне за 3 минуты 29 секунд. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Она рассказала, что одесситка Эмма Клочкова признана самым молодым в Украине ребенком, который преодолел в бассейне дистанцию 25 метров. Возраст рекордсменки - 2 года 4 месяца, вес - 11 кг, рост - 88 см. Говорится, что для установления рекорда ей понадобилось 3 минуты 29 секунд. В то же время понадобился еще час, чтобы уговорить малышку прыгнуть в бассейн.

"Надо же было так случиться, что у 2-летней одесситки Эммы Клочковой в день рекорда взял и испортилось настроение. А каждая женщина знает: если у нас нет настроения, то лучше не подходи. И поэтому перед рекордом из поля зрения Эммы попросили и маму, и папу, и бабушку, и даже я старалась лишний раз не мозолить Эмме глаза", - рассказала Ветрова.

Видео дня

По словам руководительницы реестра, только тренер Илона Гаркун осталась с девочкой один на один, чтобы убедить ее, что плохое настроение можно "смыть водой в бассейне". После этого ребенок прыгнул в воду, самостоятельно проплыл всю дорожку взрослого бассейна и установил рекорд Украины.

"Это было очень трогательно - в эту минуту Эмме аплодировали все люди в бассейне! Очевидно, к Эмме вернулось хорошее настроение, потому что потом она еще дважды проплыла эту дистанцию на разных дорожках", - отметила Ветрова.

Дети-рекордсмены в Украине

Как сообщал ранее УИНАН, в Одессе Анна Якимчук, которой 2,5 года, установила национальный рекорд по плаванию - преодолела 50 метров вольным стилем за 3 минуты и 6 секунд. Плавает ребенок во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть.

Дистанцию, которую нужно было преодолеть для рекорда, ребенок проплыл без особых усилий. Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренеры держат перед ребенком в воде, чтобы он ловчее греб.

Вас также могут заинтересовать новости: