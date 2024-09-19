Это вторая маленькая воспитанница одесского тренера, достигшая невероятных успехов в бассейне.

Одесситка Анна Якимчук, которой 2,5 года, установила национальный рекорд по плаванию - преодолела 50 метров вольным стилем за 3 минуты и 6 секунд. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Двухлетняя Аня Якимчук прыгает в бассейн с таким визгом, что мы уже думали ее спасать. А оказалось, такое безумное восхищение у девочки всегда от контакта с водой. Плавает она во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть", - рассказала Ветрова.

По ее словам, дистанцию, которую нужно было преодолеть для рекорда, ребенок проплыл, как показалось руководительнице, без особых усилий. Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренеры держат перед ребенком в воде, чтобы он ловчее греб.

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"Поэтому знакомьтесь, новая рекордсменка Украины - одесситка Аня Якимчук, возраст 2 года 6 месяцев, номинация рекорда - "Самый молодой ребенок, который преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем". Зафиксированное время - 3 минуты 6 секунд", - сообщила Ветрова.

Тренер девочки - Игорь Константинов. Говорится, что Якимчук - вторая его маленькая воспитанница, которая стала рекордсменкой Украины.

Другие дети-рекордсмены

По данным реестра, в 2018 году рекордсменкой стала одесситка Злата Серпионова. В 3 года и 2 месяца ребенок на одном дыхании кролем проплыл 25-метровый бассейн. Знакомство Златы с водной стихией произошло уже в первые недели жизни, а в 1 год и 3 месяца девочка начала тренироваться во взрослом бассейне.

Напомним, в 2022 году в Милане (Италия) 11-летняя цирковая акробатка из города Подольск Одесской области София Теплая установила мировой рекорд. Украинка преодолела дистанцию 20 метров contortion roll за 10,49 секунды. Теплая стала единственной украинкой, которая получила шанс выступить на всемирно известном шоу рекордов Lo Show Dei Record в Милане. В Италии девочка представляла номинацию "Минимальное время преодоления дистанции 20 метров contortion roll". Так называется прогиб тела назад до того момента, пока ноги не коснутся головы. Для мирового рекорда преодолеть 20 метров в таком положении тела нужно было быстрее уже зарегистрированных в Книге рекордов Гиннеса 13,2 секунды.

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