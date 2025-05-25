Ксения Бочек и Диана Карнафель завоевали первое за 26 лет золото для Украины в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина среди женщин.

16-летняя Ксения Бочек и 18-летняя Диана Карнафель стали чемпионками Европы в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина. Помимо этого чемпионом Европы по прыжкам в воду с вышки стал 19-летний Алексей Середа. Об этом сообщили в Федерации Украины по прыжкам в воду на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Бочек и Карнафель завоевали победу на чемпионате Европы 2025 года, который проходит в турецкой Анталии. Это их дебютное выступление на взрослом уровне.

За свое выступление спортсменки набрали 276,84 балла. Второе и третье места заняли Германия и Великобритания соответственно.

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В Федерации Украины по прыжкам в воду подчеркнули, что для нашей страны это первое за 26 лет золото в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина среди женщин.

Алексей Середа в финале набрал сумму в 468,65 балла. Благодаря этому он завоевал уже третье индивидуальное золото в карьере.

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