Мошенники выдавали себя за "сотрудников ФСБ" и придумали для жертвы "специальный пароль".

Чемпионку Европы и России по прыжкам в воду Светлану Тимошинину обманули с помощью фейкового президента Российской федерации прыжков в воду. Мужчина приказал ей слушаться "сотрудников ФСБ" и отдать им деньги.

Как сообщает телеграм-канал Baza, вечером 27 сентября Тимошининой пришло сообщение от президента федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. Тот сообщил, что скоро со Светланой свяжется некий куратор и она должна строго выполнять все его просьбы.

Вскоре на связь действительно вышел некий Максим Дегтярёв. Он сообщил Светлане, что у неё большие проблемы: злоумышленники получили доступ к её деньгам, поэтому нужно срочно снять накопления и отправить их на безопасный счёт.

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Тимошинина вызвала такси, съездила к банку и сняла более миллиона рублей. После этого, по плану Дегтярёва, с ней должен был встретиться "спецагент", чтобы забрать деньги. Как объяснили мошенники, операция должна была проходить в режиме строгой секретности, никому ничего нельзя было рассказывать. Для Тимошининой даже придумали секретный пароль — "брелок". Это слово сказал курьер на электросамокате, который приехал к спортсменке забирать деньги, пока она послушно сидела у подъезда.

Тимошинина отдала ему наличные со спокойной душой и только потом узнала, что всё это был спектакль. Никакую смску президент федерации Дружинин ей не отправлял.

По данным источников Baza в полиции, мошенники всё чаще используют "начальников" для обмана своих жертв. Схема выглядит просто: человеку якобы звонит или пишет "руководитель" и предупреждает, что скоро с ним свяжется некий сотрудник ФСБ. Дальше уже дело техники — мошенники рассказывают стандартную историю про "безопасный счёт" и получают деньги обманутого.

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