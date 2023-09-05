Разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Беларуси на каждой дисциплине.

Международная федерация водных видов спорта решила допускать спортсменов из России и Беларуси к индивидуальным соревнованиям в нейтральном статусе.

В пресс-службе Международной федерации водных видов спорта заявили, что решение было принято единогласно: спортсменов будут допускать к соревнованиям в таких видах спорта, где результат определяется индивидуальным выступлением. Также разрешено выступать только по одному спортсмену из РФ и Беларуси на каждой дисциплине.

"Были проведены опросы среди респондентов, которые представляли международные спортсмены-юниоры, элиту и мастера спорта. Результаты свидетельствуют о значительной поддержке ключевых установленных критериев, включая отсутствие активной поддержки вторжения России в Украину и отсутствием национальных флагов и гимнов", - говорится в сообщении.

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Напомним, 1 сентября стало известно о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиян и беларусов к участию в Азиатских играх-2023.

Ранее МОК не пригласил россиян и беларусов на Олимпиаду-2024.

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