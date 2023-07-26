Отсутствие приглашения еще не означает, что россиян и беларусов не допустят к участию в ОИ-2024.

В среду, 26 июля, Международный олимпийский комитет официально пригласил 203 страны принять участие в летней Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

РФ и Беларусь не получили приглашения на ОИ-2024, сообщает официальный сайт организации. Также в список приглашенных не попала Гватемала.

Президент МОК Томас Бах во время специальной церемонии в Париже в прямом эфире лично подписал приглашения для 203 стран.

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Стоит отметить, что отсутствие приглашения для РФ и Беларуси означает, что эти страны не будут представлены на Олимпиаде-2024 под своим флагом. Однако это не означает, что российские и беларуские не будут допущены до участия в ОИ-2024.

Вопрос допуска спортсменов стран-агрессоров к участию в Олимпиаде-2024 будут обсуждать позже.

Сообщалось, что решение об участии спортсменов РФ и Беларуси в ОИ-2024 может быть принято на сессии МОК в октябре. Однако Томас Бах заявил, что МОК не определял для себя конкретных сроков для вердикта по этому вопросу.

"Как только у нас будет четкая картина, мы примем решение", - заявил президент МОК.

Напомним, Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

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