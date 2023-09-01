На Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии, на которые и претендовали россияне и беларусы.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил россиян и беларусов к участию в Азиатских играх-2023.

"Российских и беларуских спортсменов не будет на Азиатских играх – это решение МОК, а не ОСА", - сообщили в Олимпийском совете Азии.

Азиатские игры - мультиспортивное соревнование, которое пройдет с 23 сентября по 8 октября в Китае. На Азиатских играх будут разыграны олимпийские лицензии, на которые и претендовали россияне и беларусы.

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Азиатские игры должны были пройти в китайском Ханчжоу в сентябре прошлого года. Однако из-за новой волны коронавируса было объявлено о переносе соревнований на год вперед.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину Международный олимпийский комитет отстранил представителей России и Беларуси от всех видов спорта.

В нейтральном статусе продолжили выступать только теннисисты, а в этом году атлетам из этих двух стран разрешили вернуться к индивидуальным турнирам в нейтральном статусе и только тем, кто публично не поддержал войну.

Ранее сообщалось о том, что российских и беларуских спортсменов официально не допустили к участию в Европейских играх-2023.

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