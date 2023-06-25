Украинцы Кирилл Болюх и Алексей Середа заработали 398,70 баллов.

В воскресенье, 25 июня, в рамках Европейских игр-2023 состоялись соревнования по прыжкам в воду с 10 метров.

Золотые награды в этой дисциплине завоевали представители сборной Украины Кирилл Болюх и Алексей Середа. Украинская пара заработала 398,70 баллов.

Второе место в этом соревновании заняли итальянские спортсмены Риккардо Джованнини и Эдуард Тимбретти. Третью строчку заняли представители Великобритании Мэттью Диксон и Бен Катмор.

Видео дня

Европейские игры-2023. Прыжки в воду с 10 метров

Алексей Середа и Кирилл Болюх (Украина) - 398,70

Риккардо Джованнини и Эдуард Тимбретти (Италия) - 388,83

Мэттью Диксон и Бен Катмор (Великобритания) - 372,69

Отметим, что на Европейских играх-2023 сборная Украины завоевала уже 20 наград: 10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые. "Сине-желтые" занимают третье место в общем медальном зачете. Лидирует сборная Испании, в активе которой 15 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.

Напомним, спортсменов из РФ и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: