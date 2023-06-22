Европейские игры 2023 проходят в польском городе Краков с 21 июня по 2 июля.

Украинские каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета стали победителями Европейских игр.

Лузан и Терета стали первыми в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Украинки отобрались в финал напрямую после квалификации, заняв второе место в своем заезде. Для Украины это первая награда на этих Играх.

Европейские игры, Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойки, 500 метров, женщины

Видео дня

1. Людмила Лузан / Валерия Терета - (Украина) - 1.58, 233

2. Анита Жаком / Мария Корбера - (Испания) - 1.58, 506

3. Гьяда Брагато / Бьянка Нагий - (Венгрия) - 1.59, 163

Добавим, что Европейские игры 2023 проходят в польском городе Краков с 21 июня по 2 июля. В некоторых дисциплинах будут разыграны олимпийские лицензии в Париж-2024.

Очень быстро сборная Украины завоевала еще одно "золото" на Европейских играх-2023. Тандем Олег Кухарик / Игорь Трунов выиграл соревнования на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.

Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.

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