Украинские каноистки Людмила Лузан и Валерия Терета стали победителями Европейских игр.
Лузан и Терета стали первыми в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Украинки отобрались в финал напрямую после квалификации, заняв второе место в своем заезде. Для Украины это первая награда на этих Играх.
Европейские игры, Гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойки, 500 метров, женщины
1. Людмила Лузан / Валерия Терета - (Украина) - 1.58, 233
2. Анита Жаком / Мария Корбера - (Испания) - 1.58, 506
3. Гьяда Брагато / Бьянка Нагий - (Венгрия) - 1.59, 163
Добавим, что Европейские игры 2023 проходят в польском городе Краков с 21 июня по 2 июля. В некоторых дисциплинах будут разыграны олимпийские лицензии в Париж-2024.
Очень быстро сборная Украины завоевала еще одно "золото" на Европейских играх-2023. Тандем Олег Кухарик / Игорь Трунов выиграл соревнования на байдарке-двойке на дистанции 500 метров.
Напомним, спортсменов из России и Беларуси не допустили к Европейским играм-2023 из-за войны в Украине.