Знаменитый украинский пловец объявил о завершении олимпийской карьеры

Говоров собирался участвовать в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Украинский пловец Андрей Говоров объявил о завершении своей олимпийской карьеры. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Еще месяц назад Говоров заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Он говорил о том, что рад появлению дистанции 50 метров баттерфляем в олимпийской программе.

Тем не менее украинский пловец не будет участвовать в отборе к Олимпиаде-2028. Говоров поделился, что соревнования в Лос-Анджелесе были для него мечтой, но в жизни появились новые планы.

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"Это было непростое решение. Это было путешествие, жертва и призвание. Спасибо всем, кто был частью этого. Я долго раздумывал, ставя на чашу весов все, что мне было важно. Соревнования в Лос-Анджелесе были моей мечтой. Но жизнь распорядилась иначе", - написал Говоров в соцсети.

Украинский пловец не уточнил, продолжит ли он выступать не в рамках Олимпийских игр.

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