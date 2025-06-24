Испанцам удалось преодолеть групповой раунд континентального первенства без потерь очков.

Матч между сборными Испании и Германии в полуфинале юниорского чемпионата Европы-2025 стал самым результативным в истории Евро U19. Всего командам удалось забить 11 голов, сообщает УЕФА.

По результатам матча сборная Испании обыграла команду Германии со счетом 6:5. Испанцам удалось преодолеть групповой раунд континентального первенства без потерь очков, одержав три победы и заняв первое место в турнирной таблице.

Интересно то, что до 61-й минуты матча счет был лишь 1:0 в пользу Германии. Позже сборная Испании смогла сравнять счет.

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До конца основного времени команды забили еще пять мячей. На 90+9-й минуте матча Германия сравняла счет до 3:3, после чего игра перешла в овертайм. Затем команды суммарно забили еще пять мячей.

Матч закончился победой Испании без помощи серии пенальти. На 113-й минуте команда забила свой пятый мяч, а уже на 119-й минуте был забит еще один гол от испанцев.

"Это удивительная, невероятная игра от Пабло Гарсии. Четыре гола, результативная передача - это прекрасно, и невозможно просить чего-то большего. Надеюсь, болельщики насладились этим удивительным матчем с командой, с Пабло. Я очень счастлив", - сказал главный тренер сборной Испании U19 Пако Гальярдо по итогам матча.

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Кроме того, тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса высказался о вылете команды с Евро-2025. Он заявил, что сборная хорошо начала этот матч, но были допущены серьезные ошибки.

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет считает, что украинские игроки допустили досадные ошибки, из-за чего это дало негативный результат.

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