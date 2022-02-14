14 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала и следующих стадий Юношеской лиги УЕФА.
"Динамо" U-19 по итогам жребия получило в соперники лиссабонский "Спортинг" U-19.
Все стадии плей-офф проводят в формате одного поединка. Клуб, шарик с названием которого при жеребьевке вытащили из чаши первым, будет играть на своем поле.
Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоятся 1 и 2 марта. Финал турнира пройдет 25 апреля в Ньоне.
Пары 1/8 финала:
"Динамо" - "Спортинг"
"Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"
"Ливерпуль" - "Генк"
АЗ - "Ювентус"
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Дортмунд
"Жилина" - "Зальцбург"
ПСЖ - "Севилья"
"Мидтьюлланд" - "Бенфика"
Если динамовцы пройдут в 1/4 финала, то там их будет ждать победитель пары "Мидтьюлланд" - "Бенфика".
"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: главное
- "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступала в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией". Подопечные Игоря Костюка с 13 очками заняли второе место в квартете. Выиграла группу "Бенфика" (15 очков).
- В 1/16 финала динамовцы в драматическом матче с серией пенальти победили чемпионов Испании - "Депортиво" U-19.