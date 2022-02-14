"Бело-синие" сыграют против лиссабонского "Спортинга".

14 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала и следующих стадий Юношеской лиги УЕФА.

"Динамо" U-19 по итогам жребия получило в соперники лиссабонский "Спортинг" U-19.

Все стадии плей-офф проводят в формате одного поединка. Клуб, шарик с названием которого при жеребьевке вытащили из чаши первым, будет играть на своем поле.

Матчи 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоятся 1 и 2 марта. Финал турнира пройдет 25 апреля в Ньоне.

Пары 1/8 финала:

"Динамо" - "Спортинг"

"Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"

"Ливерпуль" - "Генк"

АЗ - "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Дортмунд

"Жилина" - "Зальцбург"

ПСЖ - "Севилья"

"Мидтьюлланд" - "Бенфика"

Если динамовцы пройдут в 1/4 финала, то там их будет ждать победитель пары "Мидтьюлланд" - "Бенфика".

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: главное