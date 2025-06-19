Унаи Мельгоса заявил, что украинская команда хорошо начала этот матч, но были допущены серьезные ошибки.

Молодежная сборная Украины провела заключительный матч группового раунда чемпионата Европы-2025. Команда уступила сборной Нидерландов со счетом 0:2, что не позволило ей выйти из группы D в 1/4 финала чемпионата.

На 34-й минуте матча Лучано Валенте игрок сборной Нидерландов Лучано Валенте забил первый гол сборной Украине. Уже на 57-й минуте Том ван Берген забил второй гол.

Также этот матч запомнился тем, что нидерландский игрок Юри Регер получил красную карточку за грубую игру.

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Реакция тренера

Тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса в комментарии для "Суспільне Спорт" заявил, что украинская команда хорошо начала этот матч, но были допущены серьезные ошибки.

"Очень сложная игра. Мы знали уровень соперника. Также эмоционально мы понимали, что мы либо идем дальше, либо едем домой. Так что да, это было сложно с самого начала. Результат - не тот, которого мы ожидали", - сказал он журналистам.

По словам Мельгосы, у молодежной сборной Украины были проблемы с некоторыми игроками. В частности, Владимир Салюк травмировался во время тренировки. Поэтому Арсению Батагову пришлось играть не на своей позиции в матче против сборной Нидерландов.

Реакция игроков

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет в комментарии для канала "Єврофутбол" поделился своими впечатлениями от матча против сборной Нидерландов. Он считает, что украинские игроки допустили досадные ошибки, из-за чего это дало негативный результат.

"Не так мы хотели это завершить. Но уж как есть. Как нам Унаи сказал, мы или выигрываем, или учимся... Мы старались играть в свой футбол. Мы не били мяч. Мы пытались играть в короткий пас, чтобы не было повода говорить, что мы дровосеки. Если проигрывать - то с высоко поднятой головой", - сказал Нещерет.

Форвард украинской команды Владислав Ванат в комментарии для "Суспільне Спорт" также признался, что к поражению привели ошибки команды.

"Мне кажется, что физически мы подсели во втором тайме и допускали ошибки, которых не должны были допускать, в том числе и я. Во втором голе вина полностью моя. Почему подсели? Не знаю, просто констатирую факт. Что говорил тренер в перерыве? Что нам уже нечего терять и нужно стараться выше накрывать соперника и не допускать тех ошибок, которые я совершил. Почему меня заменили? Думаю, что и усталость, и моя игра", - заявил он.

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