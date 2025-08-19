Украинская легкоатлетка прокомментировала эту ситуацию и отвергла все обвинения.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста. Такое решение вынесла Athletics Integrity Unit (AIU) — независимая организация, борющаяся с допингом в легкой атлетике.

Вердикт AIU был объявлен 18 августа. Бех-Романчук признали виновной в использовании запрещённых веществ, назначив ей максимальный срок дисквалификации — 4 года.

Это наказание означает, что спортсменка не сможет выступать до мая 2029 года, с учётом того, что отсчёт начался с мая 2025 года.

Видео дня

Подробнее об этой дисквалификации

Бех-Романчук получила максимальный срок, так как не признала свою вину и не смогла доказать, что запрещённое вещество попало в её организм случайно. В случае признания вины или подтверждения неумышленного употребления допинга наказание могло быть сокращено вдвое.

Сама спортсменка уже отреагировала на решение AIU в социальной сети Instagram, категорически отрицая свою вину. В своей публикации Бех-Романчук заявила, что больше не может бороться "на два фронта". Поэтому решила сделать паузу и сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье.

Другие новости о проблемах с допингом у украинских спортсменов

Ранее УНИАН сообщал, что вместе с Бех-Романчук от соревнований отстранили толкателя ядра Романа Кокошко. Его дисквалифицировали меньше, чем на два года (на 22 месяца).

Кроме того, мы также рассказывали, что Мудрика официально обвинили в употреблении допинга. Нападающий может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет в соответствии с правилами FA после того, как в его пробе "А" — взятой в прошлом году — было обнаружено запрещённое вещество, предположительно мельдоний.

Вас также могут заинтересовать новости: